قادة البحرين والكويت والإمارات يهنئون خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

هنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1446هـ.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى -سبحانه تعالى-، ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة التي وفرت جُلَّ جهودها وطاقاتها على مدار الساعة بتنظيم شعيرة الحج وإنجاحها وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم؛ مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.

وأشاد ملك البحرين بما هيأته المملكة العربية السعودية من إمكانات، وما تم استحداثه من خدمات مميزة حديثة ومتطورة في جميع المنافذ والمرافق والمشاعر المقدسة التي تلبي احتياجات الحجاج، وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، وهي محل إشادة وثناء وتقدير الجميع. وسأل جلالة ملك البحرين الله -تبارك وتعالى- أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1446هـ.

من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأعرب عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.

وأشاد أمير دولة الكويت باستمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، وهي محل إشادة وتقدير وثناء الجميع.

وقدّر الدور الكبير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه. وسأل سموه، الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.

كما هنأ ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه.

وثمن ولي عهد الكويت استمرار ومتابعة أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر كافة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك.

وهنأ الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

بدوره، هنأ رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

كما هنأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.