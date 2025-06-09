قتلى وجرحى برصاص جيش الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات

وفي مدينة خان يونس المجاورة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت خيمة تأوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد أربعة أفراد من عائلة واحدة، الأم والأب وابنيهما، بالإضافة إلى فلسطيني خامس قتل متأثرا بشظايا الصاروخ أثناء تواجده في خيمة مجاورة.
أما في مخيم جباليا شمال القطاع، فقد كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
وفي ظل هذا التصعيد، حذرت المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في القطاع من توقف خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود، الأمر الذي يهدد حياة عشرات الجرحى والمرضى.
كما أدى استمرار تدفق الضحايا إلى أقسام الطوارئ بأعداد كبيرة ومن مختلف المناطق إلى إطلاق نداء عاجل من السلطات الصحية في غزة، طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات الطبية.
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