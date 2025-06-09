شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. 50 ألف جنيه غرامة صيد أو قتل الحيوانات البرية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون حماية البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994، الاشتراطات والضوابط التي تهتم بعملية قتل وصيد الحيوانات البرية، بهدف الحفاظ على الكائنات الحية والنباتات.

وقد عاقب المشرع في نصوص القانون من يقوم بصيد أو قتل الحيوانات البرية بغرامة 50 ألف جنية، في الحالات التالية:

- العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يحاول صيد الطيور أو الحيوانات البرية.

- عقوبة تصل للحبس والغرامة بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من قام بقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها.

- غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من حاول تصدير أو استيراد الطيور والحيوانات البرية.

- الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من سعى للاتجار فى الحيوانات البرية والطيور الحية أو الميتة كلها أو أجزاء منها.

- حظر القانون من نقل أو تاجر بالحفريات النباتية أو الحيوانية أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.