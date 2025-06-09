شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل جمعية الأورمان – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – تنفيذ مشروع الأضاحي للعام الحالي، حيث وثقت الجمعية بالصور مراحل الذبح والتشفية والتقطيع والتغليف في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بداية من عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية، بالتنسيق مع شركاء العمل الأهلي داخل التحالف الوطني، لضمان وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء مصر، بما يعزز من مظاهر التكافل الاجتماعي خلال أيام العيد.

وأكدت الجمعية حرصها على اتباع كافة المعايير الشرعية والصحية في تنفيذ مراحل الذبح والتوزيع، وذلك ضمن خطة متكاملة تغطي جميع المحافظات، بهدف تحقيق العدالة في التوزيع والوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

ويُعد مشروع الأضاحي أحد أبرز الأنشطة التي تنفذها جمعية الأورمان سنويًا، تحت مظلة التحالف الوطني، تأكيدًا على التزام العمل الأهلي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (2)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (3)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (4)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (5)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (6)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (7)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (8)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (9)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (10)



التحالف الوطني يواصل ذبح وتوزيع الأضاحي بجميع المحافظات (11)