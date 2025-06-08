وزير التجارة الاسترالي: استراليا تأمل في تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى بحيث تقلص ارتهانها للولايات المتحدة

أعلن وزير التجارة الاسترالي دون فاريل أن بلاده تأمل في تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى بحيث تقلص ارتهانها للولايات المتحدة، منتقداً ما اعتبره رسوماً جمركية أميركية "غير مبررة".

واوضح فاريل لقناة "سكاي نيوز"، "آمل بأن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، بحيث يكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عما يختار الأمريكيون القيام به". وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة عشرة في المئة على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الاخيرة رسوماً بنسبة خمسين في المئة على الصلب والألومنيوم، علماً بأن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنين.

ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي جايميسون غرير الاسبوع الفائت باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة.

ولفت الى ان الموقف الذي عرضته لجايميسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة. وأضاف نريد إلغاء كل التعرفات الجمركية، وليس بعضها فحسب.