باحثون يابانيون حطموا الأرقام القياسية في نقل البيانات بنجاحهم في إرسال مليون غيغابايت في الثانية

حطّم باحثون يابانيون الأرقام القياسية في نقل البيانات بنجاحهم في إرسال ​1.02 بيتابت​ (أي ما يعادل مليون غيغابايت)، ومن المعلومات في الثانية الواحدة عبر مسافة تبلغ 1,118 ميلاً باستخدام ألياف ضوئية.

ويُشكّل ذلك الإنجاز، معياراً جديداً لمستقبل تقنيات الإنترنت فائق السرعة.

ونجح باحثون يابانيون في نقل كمية مذهلة من البيانات بلغت 1.02 بيتابت في الثانية عبر مسافة تصل إلى 1,118 ميلاً باستخدام ألياف ضوئية مبتكرة تحتوي على 19 نواة. ولا يقتصر هذا الإنجاز المذهل على كونه رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بل يُمهّد أيضاً الطريق لمستقبل يمكن فيه لنقل البيانات مواكبة الطلبات المتزايدة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء.

وبينما نقف على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة، يُبرز هذا العمل الريادي الدور الحاسم الذي تلعبه تقنيات ​الألياف الضوئية​ المتقدمة في تشكيل المستقبل الرقمي، بحسب ما نشره موقع Interesting Engineering.

وتتميز تقنية الألياف الضوئية ذات الـ19 نواة بإمكانيات هائلة، وتتجاوز مجرد تحسين السرعة.

في السابق، كانت الألياف المماثلة محدودة بنقل البيانات لمسافات قصيرة نسبيا. أما اليوم، فقد كسرت هذه التقنية الجديدة تلك الحدود السابقة، مما يُمثّل خطوة محورية نحو إحداث ثورة في بنية الإنترنت التحتية للمستقبل.

ومع دخول العالم عصر ما بعد الجيل الخامس (5G)، تزداد الحاجة إلى طرق سريعة للبيانات أكثر قوة واعتمادية، مدفوعة بمتطلبات السيارات ذاتية القيادة، والواقع الافتراضي في الزمن الحقيقي، ومليارات الأجهزة المتصلة حول العالم.

وقد يمهّد نشر مثل هذه الألياف الضوئية المتقدمة لعصر جديد من الاتصالات السلسة وعالية السرعة، قادر على دعم مجموعة واسعة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والواقع الممتد.