"النشرة": احتراق سيارة على طريق نهر الليطاني – الزرارية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "اندلعت النيران في سيارة على طريق نهر الليطاني – الزرارية، مساء اليوم، ما استدعى تحركًا سريعًا لفريق الإنقاذ وفريق الإطفاء في مركز الزرارية التابع لكشافة الرسالة الإسلامية".
وقد عمل العناصر على محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المحيط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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