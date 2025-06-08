"النشرة": احتراق سيارة على طريق نهر الليطاني – الزرارية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "اندلعت النيران في سيارة على طريق ​نهر الليطاني​ – ​الزرارية​، مساء اليوم، ما استدعى تحركًا سريعًا لفريق الإنقاذ وفريق الإطفاء في مركز الزرارية التابع ل​كشافة الرسالة الإسلامية​".

وقد عمل العناصر على محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المحيط، دون تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.