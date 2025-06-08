"تجمع النقابات الزراعية في الجنوب": لتعزيز مقومات الصمود للمواطن الجنوبي ولا سيما المزارعين

دان "​تجمع النقابات الزراعية​ في الجنوب"، في بيان "خطف قوات الاحتلال الصهيوني أحد رعاة الماشية من منطقة عين الخوخ في خراج بلدة شبعا في جنوب لبنان، واستهداف مزارع وجراره الزراعي في بلدة حولا عبر قنبلة ألقتها طائرة معادية، مما أسفر عن إصابته بجروح وتضرر معداته، وكذلك ما قام به العدو من اعتداء على المواطنين العزل على طريق الشهابية كفردونين، واسفر عن ارتقاء شهيد وعدة جرحى".

وطالب التجمع، الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي مرة اخرى بـ"الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والاحترام الكامل للسيادة اللبنانية، وإطلاق سراح المزارع المختطف فورا، ومن قبله الصياد اللبناني محمد فنيش، الذي اختطفته قوات العدو قبل ايام من قبالة شاطئ الناقورة الجنوبي، كما ندعو إلى اطلاق سراح جميع المختطفين من سجون العدو، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي اللبنانية والمزارعين ودعم وتعزيز مقومات الصمود للمواطن الجنوبي ولا سيما المزارعين"، مضيفاً "لا حماية ولا أمن ولا أمان للبنان ومواطنيه الا بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة".