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قامت مؤسسة مصر الخير ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه التوزيعات تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وتهدف إلى إدخال البهجة على الأسر المستحقة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، بما يعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تتبناه مؤسسات التحالف الوطني في برامجها التنموية.

وأكدت مؤسسة مصر الخير أن عمليات التوزيع تمت وفقًا لآليات دقيقة لضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء العمل المجتمعي في مختلف المناطق.

وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة أنشطة موسعة تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال موسم العيد، في إطار رؤيتهم لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.



مصر الخير عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر الأولى بالرعاية (1)



مصر الخير عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر الأولى بالرعاية (2)



مصر الخير عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر الأولى بالرعاية (3)



مصر الخير عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي على آلاف الأسر الأولى بالرعاية (4)