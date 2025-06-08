شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 10:24 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحرصًا على إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قامت مؤسسة "أبو هشيمة الخير" بتنفيذ حملة لتوزيع لحوم الأضاحي في محافظة بني سويف.



وشهدت الحملة توزيع كميات كبيرة من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي.



وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يتماشى مع أهداف مؤسسات التحالف الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.



مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف (2)



مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف (3)



مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف (4)



مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف (5)



مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف (6)



مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف (7)