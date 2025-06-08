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فى إطار الدور الرائد لمؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعى، تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مشروع صك الأضحية، دعماً للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية.

ويُنفَّذ المشروع بتنسيق كامل مع خطط التحالف الوطنى، حيث ذُبحت الأضاحى وفقاً للضوابط الشرعية وتحت إشراف بيطرى دقيق، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة، وتعمل فرق المؤسسة على توزيع اللحوم بشكل سريع ومنظم لتصل إلى مستحقيها فى القرى والمناطق الأولى بالرعاية.

تلعب "صناع الخير" دوراً محورياً فى الوصول إلى الأولى بالرعاية، ليس فقط عبر توزيع لحوم الأضاحى، بل من خلال مبادرات موازية، منها "كرتونة الخير" التى تحتوى على مواد غذائية، بما يضاعف من الأثر الإيجابى ويجعل من "العيد عيدين".

وتستهدف "صناع الخير" من خلال مشروع صك الأضحية هذا العام الوصول إلى أكثر من 250 ألف أسرة فى جميع المحافظات، فى إطار التزامها المستمر بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ضمن منظومة وطنية متكاملة يقودها التحالف الوطنى.



صناع الخير عضو التحالف الوطني ينشر بهجة عيد الأضحى بين الأسر الأولى بالرعاية



صناع الخير عضو التحالف الوطني ينشر بهجة عيد الأضحى بين الأسر الأولى بالرعاية



صناع الخير عضو التحالف الوطني ينشر بهجة عيد الأضحى بين الأسر الأولى بالرعاية



صناع الخير عضو التحالف الوطني ينشر بهجة عيد الأضحى بين الأسر الأولى بالرعاية