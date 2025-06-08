شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تذبح الأضاحي في البرازيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 10:00 م

في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق العمل الخيري، أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تنفيذ مشروع ذبح الأضاحي في دولة البرازيل، وذلك ضمن خطتها السنوية لتوفير لحوم الأضاحي للفئات الأولى بالرعاية داخل مصر.



ويأتي تنفيذ عمليات الذبح في البرازيل بالتعاون مع شركاء دوليين لضمان جودة اللحوم وتوفير كميات كبيرة بأسعار تنافسية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المستحقة في مختلف المحافظات المصرية.



وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مؤسسات التحالف الوطني لتعزيز تكامل العمل الاهلي التنموي داخل مصر وخارجها، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطنين.



جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تذبح الأضاحي في البرازيل (2)



جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تذبح الأضاحي في البرازيل (3)