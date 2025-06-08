أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه "مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، وفي أثناء تنفيذها دوريّات حفظ أمن ونظام وحواجز ظرفيّة في عدّة مناطق، تمكّنت بتاريخ 05-06-2025 من توقيف شخصين في محلّة المارينا- الضبيّة، وهما: أ. ش. (مواليد عام 1973، سوري)، م. ي. م. (مواليد عام 2001، سوري بحسب أقواله)".
وذكرت أنه "قد ضبط بحوزتهما مبلغ مالي مزيّف بقيمة /10,000/ دولار أميركي"، لافتاً الى أن "المضبوطات القطعة المعنيّة أودعا، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف سوريَين في محلّة المارينا- الضبيّة بجرم حيازة عملة مزيّفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.