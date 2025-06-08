قوى الأمن: توقيف سوريَين في محلّة المارينا- الضبيّة بجرم حيازة عملة مزيّفة

أعلنت المديريّة العامّة ل​قوى الأمن الدّاخلي​ ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه "مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، وفي أثناء تنفيذها دوريّات حفظ أمن ونظام وحواجز ظرفيّة في عدّة مناطق، تمكّنت بتاريخ 05-06-2025 من توقيف شخصين في محلّة المارينا- الضبيّة، وهما: أ. ش. (مواليد عام 1973، سوري)، م. ي. م. (مواليد عام 2001، سوري بحسب أقواله)".

وذكرت أنه "قد ضبط بحوزتهما مبلغ مالي مزيّف بقيمة /10,000/ دولار أميركي"، لافتاً الى أن "المضبوطات القطعة المعنيّة أودعا، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".