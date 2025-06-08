إسرائيل هيوم: إسرائيل قررت الانضمام إلى موقف الإدارة الأميركية القاضي بإنهاء عمل قوات "اليونيفيل" المنتشرة جنوبي لبنان

اشارت صحيفة "​إسرائيل​ هيوم" الى ان إسرائيل قررت الانضمام إلى موقف الإدارة الأميركية القاضي بإنهاء عمل قوات "​اليونيفيل​" المنتشرة جنوبي ​لبنان​. وفي السياق، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر بان التصويت الدوري في ​مجلس الأمن الدولي​ على تمديد مهمة اليونيفيل سيتم بعد أشهر.

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