افاد مصدر عسكري للـ "LBCI" بان الجيش انهى عمليات التفتيش في ​المريجة​ ولم يتم العثور على أي شيء، وقد غادر المكان، علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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