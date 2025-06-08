إميل رحمة نعى نايف المعلوف: مسيرة مكلّلة بالشوك والعرق والالتزام

نعى النائب السابق ​إميل رحمة​ محافظ بيروت والمدير العام السابق لوزارة التربية، ​نايف المعلوف​، معبّرًا عن "حزنه العميق لرحيل شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والاجتهاد".

وقال رحمة "من شليفا البقاعية إلى بيروت العاصمة، شقّ نايف المعلوف طريقه بصبر وعمل دؤوب، في مسيرةٍ مكلّلة بالشوك والعرق والالتزام".

وأكد أنه "رافق الراحل مسيرة طويلة في الإدارة العامة، مديرًا عامًا ومحافظًا، عُرف خلالها بحرصه على أداء مهامه بنظافة كف ونفسٍ رسولي".

وأضاف رحمة "لبنان اليوم يفتقد إلى رجل من طينة المعلوف، ممن يتمتعون بصفاتهم النبيلة، ويخلّفون إرثًا غنيًا من الإنجازات والمواقف الملهمة في خدمة الدولة ومؤسساتها".

وتابع "فيا دكتور نايف، تمّ تقرير العين يا رعاك الله، فأنت في رقادك الأخير أبلغ وعظًا من حضور كثيرين".