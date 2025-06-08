شركة رينو: وزارة الدفاع الفرنسية طلبت منا المساعدة في إنتاج طائرات مسيرة بأوكرانيا

ذكرت شركة "رينو" إن ​وزارة الدفاع الفرنسية​ طلبت منها المساعدة في إنتاج ​طائرات مسيرة​، وذلك بعد أيام من طرح الوزارة فكرة أن تساعد شركات فرنسية في إنتاجها بأوكرانيا.

وأوضحت "رينو" في بيان، بانه "تواصلت وزارة الدفاع معنا بشأن إمكانية إنتاج طائرات مسيرة. جرت مناقشات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة إذ ننتظر المزيد من التفاصيل من الوزارة حول هذا المشروع".

وذكر موقع "فرانس إنفو" الإخباري الفرنسي في وقت سابق من اليوم الأحد، أن من المتوقع أن تنتج شركة صناعة السيارات الفرنسية طائرات مسيرة في أوكرانيا.

وكان وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو قد ذكر في تصريحات لقناة (إل.سي.إي) الإخبارية الفرنسية يوم الجمعة، أن "باريس ستقيم شراكة بين شركة فرنسية كبرى لصناعة السيارات، دون أن يذكر اسمها، ومؤسسة دفاعية صغيرة بهدف تجهيز خطوط إنتاج في أوكرانيا لصناعة طائرات مسيرة".