"أ ف ب": فاغنر الروسية تنهي دورها في مالي ومجموعاتها تندمج ضمن "فيلق إفريقيا"

أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "أ ف ب"، بأن "مجموعة فاغنر أنهت دورها رسميا وغادرت مالي حيث كانت تنشط منذ العام 2021، على أن يتم دمج مجموعاتها ضمن فيلق إفريقيا المرتبط بدوره بروسيا".

وشدد المصدر الدبلوماسي على أن "الكرملين ما زال يدير اللعبة"، موضحا أن "غالبية عناصر ​فاغنر في مالي​، وهم من روسيا، سيتم دمجهم في فيلق إفريقيا وإبقاؤهم في المدن الرئيسية لمناطق الشمال وباماكو".

ولم تؤكد ماليا رسميا انتشار مجموعة فاغنر للمرتزقة على أراضيها، لكنها أقرت بطلب مساعدة مستشارين من روسيا.

وقال مصدر أمني مالي لفرانس برس الأحد "فاغنر بالأمس أو فيلق إفريقيا اليوم، الطرف الذي نتواصل معه يبقى ذاته، وهو السلطة المركزية في روسيا".

وأكد مصدر عسكري مالي مواصلة التعاون مع روسيا "مع فاغنر أو بدونها"، مضيفا "تبقى روسيا شريكنا الاستراتيجي في مجال التعاون العسكري".