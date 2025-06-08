وزيرة الخزانة البريطانية تلتقي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في لندن

ذكر مصدر حكومي بريطاني إن وزيرة الخزانة ريتشل ريفز ستعقد اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع لإجراء ​محادثات تجارية​ مع الولايات المتحدة.

واوضحت وزارة الخارجية الصينية إن خه سيكون في بريطانيا بين الثامن من حزيران و13 حزيران حيث ستُجرى محادثات في لندن مع ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم والذي أبقى الأسواق العالمية في حالة توتر.

وذكر مصدر حكومي بريطاني أن ريفز ستعقد اجتماعا ثنائيا مع خه خلال الزيارة دون وجود تفاصيل عن موعد عقد المحادثات.

والتقت وزيرة الخزانة البريطانية مع خه خلال زيارة إلى الصين في كانون الثاني، في إطار المحاولات البريطانية لتحسين العلاقات مع بكين، وهو أحد الأهداف السياسية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.