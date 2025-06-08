أعلنت رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلتها.
وذكر المسؤول العسكري إن "بدء عمليات إعادة الأسرى إلى البلد مرتقب وفق نتائج مفاوضات اسطنبول الأسبوع المقبل، وكل شي يجري كما هو متوقع"، متهما موسكو بممارسة "لعبة إعلامية غير نزيهة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يعلن أن تبادل الأسرى مع روسيا سيتم "الأسبوع المقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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