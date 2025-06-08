زلزال بقوة 6,5 درجات في كولومبيا شعر به سكان بوغوتا

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي​ الوطنية الكولومبية أن "زلزالا قويا بقوة 6,5 درجات ضرب بوغوتا ومدنا أخرى في كولومبيا الأحد". حدد مركز الزلزال في ​باراتيبوينو​ التي تبعد حوالى 187 كيلومترا من العاصمة حيث شعر السكان بهزة قوية استمرت لثوانٍ، وفق المصدر نفسه. وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ 6,3 درجات.

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