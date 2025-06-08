الأمير البريطاني وليام يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحيطات

دعا الأمير البريطاني وليام اليوم الزعماء والشركات في أنحاء العالم إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحيطات"، لافتاً الى أن "ذلك يمثل تحديا لا يشبه أي شيء واجهناه من قبل".

وأشار وليام، قبيل ​مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات​ الذي يبدأ في فرنسا غدا الاثنين، الى أن "ارتفاع درجات حرارة مياه البحار والمحيطات والتلوث بالنفايات البلاستيكية والصيد الجائر كلها عوامل تضغط على الأنظمة البيئية الهشة ومن يعتمدون عليها".

وقال في كلمته خلال منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل في موناكو "ما بدا في يوم من الأيام موردا وفيرا يتضاءل أمام أعيننا".

وأردف "ببساطة المحيط يواجه تهديدا هائلا، إلا أنه قادر على التعافي بنفسه.. ولكن، فقط إذا تحركنا معا الآن".

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الذي ينعقد هذا الأسبوع إلى حث مزيد من الدول على التصديق على معاهدة لحماية التنوع البيولوجي في المحيطات والتي لا تحظى حاليا بعدد كاف من الموقعين لتدخل حيز التنفيذ.