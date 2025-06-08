الجيش الإسرائيلي أعلن العثور على جثة قائد "حماس" في غزة محمد السنوار

أفاد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، عن "العثور على جثة المدعو ​محمد السنوار​ قائد الجناح العسكري لحماس في عملية دقيقة نفذتها الجيش وجهاز الشاباك".

ولفت أدرعي، الى أنه "السنوار عثر عليه في مسار النفق تحت الارض الواقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس. وقد تمت تصفية السنوار إلى جانب المدعو محمد شبانة، قائد لواء رفح، في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك في 13 أيار 2025، أثناء تواجدهما داخل مجمّع قيادة وسيطرة تحت أرضي، تعمل فيه حاليًا قوات الجيش".

وذكر أنه "العثور على أغراض تعود للسنوار وشبانة، بالإضافة إلى مواد استخباراتية أخرى تم تحويلها لمواصلة التحقيق. كما تم العثور على جثث أخرى، ويجري التحقق من هوياتهم".