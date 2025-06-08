شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ: صمود أهل غزة لا يجب أن يكون بديلا عن الحرية والسلام والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن هناك أكثر من 70% من البنية التحتية السكنية مدمرة أو متضررة في قطاع غزة، وذلك وفقا للأمم المتحدة، وهناك ملايين النازحين يعيشون في خيام مكتظة أو أنقاض بيوت، مما يجعل الزينة والاستعداد للعيد ضرباً من الخيال.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن عيد الأضحى هذا العام ليس العيد الأول الذى يمر على أهل غزة تحت القصف فمنذ بداية العدوان حول الاحتلال الأعياد والمناسبات إلى مآتم فلم يترك شيئا يساعد أهل غزة على الاحتفال بالعيد إلا وقضى عليه، فناهيك عن البيوت والمساجد المدمرة والتى حرمت المصلين من أداء صلاة العيد في بيوت الله المعتادة، ويجبرهم على الصلاة في العراء أو بين الركام وسط مخاطر القصف، إلا أن الجوع هو المسيطر على الأهالى طوال الوقت وفى العيد أيضا مما يمحو روح الكرم في العيد.



وأشار إلى أن صمود أهل غزة وإصرارهم على الحياة، ولو بأداء صلاة العيد بين الأنقاض أو تقاسم لقمة الخبز، هو إرث إنساني خالد. لكن هذا الصمود لا يجب أن يكون بديلاً عن العدالة والحرية والسلام الذي يستحقونه ويستحقه كل إنسان على وجه الأرض.