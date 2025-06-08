شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: الإخوان يستغلون القضايا الدولية لتأليب الرأي العام والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث السياسي ، إن جماعة الإخوان تستغل القضايا الإقليمية والدولية، مثل القضية الفلسطينية أو الأوضاع في السودان وليبيا، لتأليب الرأي العام المصري وتوجيه الاتهامات الباطلة للدولة المصرية.

وأوضح الديهي أن الجماعة تتعمد نشر الأكاذيب حول موقف مصر من تلك القضايا بهدف تصوير الدولة وكأنها منحازة أو متخاذلة، في حين أن الدبلوماسية المصرية تتعامل معها وفق ثوابت استراتيجية ومسؤولية إقليمية.

وأشار إلى أن ماكينة الإخوان الإعلامية تروّج لمزاعم بشأن علاقات مصر الدولية بهدف ضرب صورتها في الخارج، خصوصاً لدى الشعوب العربية، وهو أمر خطير يستوجب الرد عليه بلغة توضح موقف الدولة الحقيقي.

وأضاف أن الجماعة تمارس نوعًا من "الابتزاز العاطفي" للمواطن المصري من خلال توجيه رسائل مضللة ذات طابع عاطفي، تتعمد تغييب الحقائق وإثارة الانفعالات ، وشدد الديهي على أهمية التوضيح المستمر لسياسات الدولة الخارجية، وكشف نوايا الجماعة التخريبية التي تسعى لتأجيج مشاعر الكراهية بين الشعوب والحكومات.