ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,880 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 54,880 شهيدًا و126,227 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 108 شهداء، و393 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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