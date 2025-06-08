الأمير وليام: محيطات العالم تتضاءل أمام أعيننا!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حذّر الأمير البريطاني ويليام أمير ويلز من أن محيطات العالم "تتضاءل أمام أعيننا"، ودعا العالم إلى "التفكير بشكل أعمق" في كيفية إنعاشها.

وفي حديثه خلال منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل في إمارة موناكو يوم الأحد، قال الأمير إن الجميع مسؤول عن التغيير، سواءً كان سلبيًا أو إيجابيًا.

وقال: "ما بدا يومًا موردًا وفيرًا يتضاءل أمام أعيننا". وأضاف: "جميعنا معرضون للتأثر".

تعاون مع السير اتينبورو

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاون فيه ولي العهد البريطاني مع الاعلامي الشهير والعالم الطبيعي السير ديفيد أتينبورو في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الآثار الضارة للصيد الجائر والتلوث وارتفاع درجة الحرارة على بيئتنا البحرية.

وأضاف الأمير: "هذا التحدي لا مثيل له". وقال: "لكنني ما زلت متفائلًا. أعتقد أن الإلحاح والتفاؤل لديهما القدرة على إحداث التغيير اللازم لتغيير مجرى التاريخ".

أمير ويلز هو أيضًا مؤسس ورئيس جائزة (إيرث شوت)، وهي جائزة عالمية تحتفي بالمبادرات البيئية. وكان من المقرر أن يحضر الحدث المرشحون النهائيون لجائزة هذا العام. واختتم كلمته بدعوة إلى العمل تتجاوز حدود موناكو أو حتى أوروبا.

وفي كلمته، قال الأمير البريطاني: "في منتصف هذا العقد الحاسم، أدعوكم جميعًا إلى التفكير بطموحات كبيرة في أفعالكم. ، فلنعمل معًا بإلحاح وتفاؤل، ما دامت الفرصة سانحة لنا.

وخلص إلى القول: "من أجل مستقبل كوكبنا. من أجل الأجيال القادمة. علينا أن ننصت إلى كلمات السير ديفيد أتينبورو: 'بإنقاذ البحر، ننقذ عالمنا'."