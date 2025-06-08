شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مصر تقف سدًا منيعًا أمام مؤامرات تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تمارس دورًا محوريًا وتاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وقال الشهابي إن الموقف المصري ثابت وواضح منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، مشيرًا إلى أن مصر تقف سدًا منيعًا أمام مؤامرات تهجير الفلسطينيين، حيث رفضت بكل قوة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتماشى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعمل على حشد الرأي العام الدولي لمنع ذلك المخطط.

وأشار إلى أن القاهرة، قيادة وشعبًا، كانت وما زالت تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتُحبط بشكل دائم كل محاولات توطين اللاجئين أو تهجيرهم إلى سيناء أو غيرها.

وأضاف أن مصر تقود جهودًا دبلوماسية وإنسانية كبيرة لتقديم الدعم الإغاثي والطبي لأهالي غزة، كما لعبت دورًا مركزيًا في فتح معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات.

وشدد الشهابي على أن مصر تمثل صوت العقل والعدل في المنطقة، وتُفشل المخططات الصهيونية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع وأكد أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض التهجير، وأن الدولة تواصل جهودها للحفاظ على الأمن القومي العربي في مواجهة كل المؤامرات.

