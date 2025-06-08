وزير “الشؤون الإسلامية” يستقبل رئيس المجلس الإسلامي في ملاوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بمقر الوزارة في مشعر منى، رئيس المجلس الإسلامي في ملاوي الشيخ مسلم عباس، الذي يحلّ ضيفًا على المملكة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة.

ورحَّب معاليه خلال اللقاء بالضيف، داعيًا الله له القبول والتوفيق، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.

من جهته، عبّر الشيخ مسلم عباس عن بالغ شكره وتقديره لقيادة المملكة على ما يحظى به ضيوف البرنامج من رعاية واهتمام، الأمر الذي يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف دول العالم.

وثمّن ما وفرته المملكة من خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما يُقدَّم من جهود ومشاريع يدل على عناية المملكة وقيادتها الرشيدة بالحجاج والمعتمرين والزوار.

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