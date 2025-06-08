وزير الأوقاف المصري الأسبق يُشيد بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أشاد وزير الأوقاف المصري الأسبق الدكتور محمد مختار جمعة، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة ضيوف الرحمن خاصة والإسلام والمسلمين عامة في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن حج هذا العام كان متميزًا من ناحية تقديم الخدمات النوعية، واستخدام التقنية الحديثة وغيرها.

جاء ذلك خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستضيف البرنامج في حج هذا العام 2443 حاجًا وحاجة من 100 دولة حول العالم.

وقال الدكتور محمد مختار: “المملكة تبهرنا كل عام بتقديم خدمات متميزة بمشاركة كوادر وطنية مبدعة وتنظيم حج هذا العام كان بديعًا من المشاريع النوعية العملاقة في المشاعر المقدسة وسلاسة في الطرقات والمواصلات والضيافة وغيرها”، مثمنًا جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن تنظيم البرنامج، وتقديم كل سُبل الراحة للمستضافين والعمل الاحترافي؛ حتى يؤدوا الضيوف المناسك بيسر وطمأنينة.

وفي ختام حديثه قدَّم وزير الأوقاف المصري السابق الشكر لقيادة المملكة على الاهتمام والعناية بالإسلام والمسلمين وعلى مكرمة الاستضافة؛ لأداء مناسك الحج، داعيًا الله -عزوجل- أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا.

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