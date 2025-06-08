الإيطاليون يصوتون على استفتاءات حول الهجرة وقانون العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأ الإيطاليون اليوم، التصويت في سلسلة من الاستفتاءات، بشأن إصلاحات قوانين العمل، وتسريع عملية التجنيس.

وتستمر الاستفتاءات التي تمتد إلى يومين حتى غدٍ الاثنين، حيث تتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل.

ويتعلق الاستفتاء الخامس بتسريع عملية التجنيس، مما يسمح بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في إيطاليا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين أنه يتعين عليهم حاليًا الانتظار لمدة 10 سنوات على الأقل لتقديم الطلب.

وفُتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في السابعة صباحًا (05:00 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع غدًا، ويحق لأكثر من 51 مليون شخص التصويت في الاستفتاءات.

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