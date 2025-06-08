البابا ليو انتقد ظهور الحركات السياسية القومية: لا للعقلية الإقصائية التي نراها الآن

انتقد البابا لاون الرابع عشر ظهور الحركات السياسية القومية واصفا إياها بأنها مؤسفة، دون أن يسمي بلدا بعينه أو زعيما قوميا محددا.
ودعا البابا لاون الرابع عشر خلال قداس أمام حشد من عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس، أن "يفتح الرب الحدود ويحطم الجدران ويبدد الكراهية".
ولفت الى انه "لا مجال للأحكام المسبقة، ولا لمناطق أمنية تفصلنا عن جيراننا، ولا للعقلية الإقصائية التي نراها الآن للأسف تظهر أيضا في التوجهات القومية السياسية".
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