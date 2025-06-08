وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجيش بعدم السماح للسفينة "مادلين" بالوصول لغزة

اعلن ​وزير الدفاع الإسرائيلي​ يسرائيل كاتس "انني أوعزت للجيش بعدم السماح للسفينة "مادلين" بالوصول ل​غزة​".

وكانت قد نقلت صحيفة "​يسرائيل هيوم​" عن مسؤولين، قولهم أنه "من المتوقع أن يوقف الجيش الأسطول المتجه لغزة حتى قبل دخوله مياه إسرائيل الإقليمية".

من جهته، أكد الطبيب باتيست أندري، من على متن السفينة "مادلين"، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن مسيّرات تحلق فوق رؤوس طاقم السفينة منذ ساعات على ارتفاع عالٍ، مشيراً إلى استمرار التواصل مع جهات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح أندري أن السفينة تحمل طناً من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، واصفاً هذه الكمية بـ"الرمزية"، في ظل الحاجات الإنسانية المتزايدة.

وشدد على المطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.