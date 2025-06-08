حماس: المقاومة تدير حرب استنزاف بتكتيكات متجددة والتصعيد الاسرائيلي يدفع أسراه إلى المجهول

أكدت حركة ​حماس​ إن "المقاومة تدير حرب استنزاف ردًا على ما وصفته بـ"​الإبادة ضد المدنيين​"، مشيرة إلى أنها "تفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات متجددة".

وشددت الحركة على أن "التصعيد العسكري للاحتلال يفاقم خسائره ويدفع أسراه إلى المجهول"، معتبرة أنه "لا حل إلا بصفقة شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وأضافت أن "النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتانياهو ليس سوى وهم يضلل به جمهوره"، ورأت أن "الحرب التي أرادها نتانياهو بلا نهاية تحولت عبئًا عليه، وستكون نهايته السياسية والشخصية بعد سقوط وهم الحسم السريع".