أ ف ب: الجيش الاسرائيلي تتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بالانتماء والأخير يؤكد أنه موظف مدني

اتهم الجيش ال​إسرائيل​ي المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأنه "إرهابي" تابع لحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتحليل "وثائق عُثر عليها خلال عمليات في قطاع غزة"، وتبين له أن محمود بصل كان "إرهابيا نشطا" في حماس.

ووزع الجيش الإسرائيلي على وسائل الإعلام نسخا من أوراق قدّمها على أنها لوائح بأسماء أعضاء حركة حماس، من دون تحديد الظروف التي عثر فيها على هذه الوثائق غير المؤرخة.

من جهته، أكد بصل لوكالة فرانس برس أن "هذا اتهام باطل. أنا لا أعمل في أي جناح عسكري. أنا موظف مدني ضمن الدفاع المدني في غزة ومعروف لدى الجميع".

وأضاف "سأظل أمارس عملي بما يخدم أبناء شعبنا ويحفظ أرواحهم وسلامتهم، ومهمتنا مهمة مدنية بحتة مكفولة لدى كل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصا اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين وعمل الدفاع المدني ينصب في هذا الإطار".