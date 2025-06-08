رئيس وزراء سلوفاكيا اكد بان بلاده ستعرقل أي عقوبات للاتحاد الأوروبي على روسيا إذا أضرت بالمصالح الوطنية

أعلن رئيس وزراء ​سلوفاكيا​ روبرت فيتسو إن بلاده ستعرقل أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تضر بمصالحها الوطنية، وذلك بعد أن وافق البرلمان على قرار يدعو الحكومة إلى عدم دعم أي إجراءات جديدة.

وأشار فيتسو في مؤتمر صحفي، الى أن سلوفاكيا ترغب في أن تبقى بناءة داخل التكتل، لكنه وصف القرار بأنه أداة سياسية تحمل رسالة قوية. وأوضح بانه "إذا كانت هناك عقوبة من شأنها أن تضر بنا، فلن أصوت لصالحها أبدا".

ويعارض فيتسو فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، قائلا إن الإجراءات التجارية تضر بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي أكثر من موسكو.

وألزم القرار الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في جلسة برلمانية غاب عنها الكثير من الأعضاء، أعضاء الحكومة بعدم التصويت لصالح فرض عقوبات جديدة وقيود تجارية تجاه روسيا. ولم يتضح بعد مدى كون القرار ملزما دستوريا.

ولم تعرقل سلوفاكيا أي عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحزمة 17 التي استهدفت أسطول الظل الروسي والتي أُقرت في مايو أيار.