شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الإخوان فقدوا التأثير وشائعاتهم لا تخدع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في إطلاق حملات التضليل وبث الشائعات ضد الدولة المصرية، بهدف تشويه الإنجازات وزعزعة ثقة المواطنين، إلا أن وعي الشعب أصبح الحصن المنيع أمام هذه المحاولات البائسة.

وأضاف عبد العزيز أن الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، والتي تبث من الخارج بتمويلات مشبوهة، تعتمد على تزييف الحقائق وبث أخبار مفبركة عن الأوضاع في مصر، خاصة في الملفات الاقتصادية والسياسية، في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للمواطنين وتشكيكهم في مستقبلهم.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الجماعة فقدت كل أدوات التأثير داخل الشارع المصري، بعد أن لفظها الشعب نتيجة خيانتها للعهد ولجوئها إلى العنف والتخريب، لافتًا إلى أن المصريين الآن لديهم وعي سياسي متقدم، وقادرون على التمييز بين الحقيقة والزيف.

وأكد عبد العزيز أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التنمية، في ظل قيادة حكيمة ورؤية واضحة للمستقبل، مشددًا على أن النجاحات التي تحققها الدولة في شتى المجالات كفيلة بالرد على أكاذيب الجماعة.