الموسوي ثمّن موقف وزير الإعلام الرافض للتطبيع: يعكس الثوابت الوطنية والإرادة الشعبية

رحب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي بالمواقف الصادرة عن وزير ​الإعلام اللبناني​ بول مرقص، والتي جدّد من خلالها التأكيد على الثوابت الوطنية الرافضة لأي شكل من أشكال التواصل المباشر أو غير المباشر مع العدو الصهيوني.

وأكد الموسوي أن هذه المواقف "تجسّد الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الرافض للتطبيع، والمنسجم مع إرادة الشعب اللبناني في مواجهة جرائم العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا ويعتدي على سيادتنا وشعبنا".

وإذ ثمّن الموسوي موقف الوزير مرقص، شدد على "ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكل رادعاً فعلياً لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو"، داعياً وسائل الإعلام اللبنانية إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية والمهنية، وعدم الانسياق خلف سرديات العدو الصهيوني التي تبرر اعتداءاته على لبنان".

وختم الموسوي مشدداً على أهمية "تقديم الموقف الوطني الموحد على أي خطاب تحريضي لا يخدم سوى العدو، ويقوّض جهود الدولة اللبنانية في تحقيق الاستقرار الداخلي والإصلاح والنهوض الاقتصادي".