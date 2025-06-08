الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، الى ان "طقسا ربيعيا رطبا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تكون فوق معدلاتها في الداخل وعلى الجبال، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تتاثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم إجمالا وضباب على المرتفعات أحياناً، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما تتشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد".

ولفتت الى ان "الطقس غدا الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل".

واوضحت ان "طقس الثلاثاء غائم جزئياً وضباب على المرتفعات مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة ​رطوبة مرتفعة على الساحل​ مما يزيد الشعور بالحر".

واضافت ان "طقس الأربعاء غائم جزئياً وضباب على المرتفعات مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".