الجيش الروسي اعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وذكر الجيش أن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".
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