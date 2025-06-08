يسرائيل هيوم عن مسؤولين: من المتوقع أن يوقف الجيش الأسطول المتجه لغزة حتى قبل دخوله مياه إسرائيل الإقليمية

نقلت صحيفة "​يسرائيل هيوم​" عن مسؤولين، قولهم أنه "من المتوقع أن يوقف الجيش الأسطول المتجه لغزة حتى قبل دخوله مياه إسرائيل الإقليمية".

من جهته، أكد الطبيب باتيست أندري، من على متن السفينة "مادلين"، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن مسيّرات تحلق فوق رؤوس طاقم السفينة منذ ساعات على ارتفاع عالٍ، مشيراً إلى استمرار التواصل مع جهات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية الفرنسية.