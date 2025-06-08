يديعوت أحرونوت: وزير القضاء الإسرائيلي يطلب عقد جلسة استماع تمهيدا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "​الحكومة الإسرائيلية​ تصدق على مقترح وزير القضاء لتغيير إجراءات ​إقالة المستشارة القضائية​"، مشيرة الى ان "وزير القضاء الإسرائيلي يطلب عقد جلسة استماع تمهيدا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة". وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "جلسة الحكومة الإسرائيلية بدأت اليوم بهدف التصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية للحكومة". وبحسب القناة، قاطعت المستشارة القضائية الجلسة، معتبرة أن القرار "غير قانوني".

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