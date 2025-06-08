lbc: فرار 19 موقوفًا ليلا من مخفر غزير بينهم 13 سوريًا و5 لبنانيين ومصري

شهد مخفر غزير منتصف ليل السبت - الأحد عملية فرار جماعي، بعد أن عمد السجناء الى احداث فجوة قرب فتحة التهوئة في الغرفة واستخدموا شراشف للهروب.
ووفق معلومات للـLBCI، بلغ عدد السجناء الفارين 19 موقوفا، 13 سوريا و5 لبنانيين ومصري.
وأشارت المعلومات الى أن فصيلة جبيل أوقفت سجينا واحدا من الفارين وهو لبناني، فيما البحث جار عن الـ18 الآخرين.
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