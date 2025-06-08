الراعي: المواطنون يتعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار في المؤسسات وتعاون صادق بين المكونات

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "​عيد العنصرة​ هو عيد تجلي محبة الله، لأن الروح القدس هو المحبة المتبادلة بين الآب والابن"، داعيًا إلى "أن نكون رسل العنصرة الجديدة في مجتمعنا".

وفي عظته خلال القداس الإلهي لمناسبة عيد العنصرة والعيد الخامس والثلاثين لتأسيس محطة "تيلي لوميار"، رفع الراعي الصلاة "من أجل المحطة وفضائيتها، كي يحفظها الله ويجعل منها دومًا نورًا لا ينطفئ، ورسالة لا تتوقف، وشهادة لا تخاف".

وتناول الراعي في عظته الأوضاع في لبنان، مشيرًا إلى أن "المواطنين يتعطشون إلى صدق في القيادة، واستقرار في المؤسسات، وتعاون صادق بين المكونات، وروح موحَّدة في المؤسسات"، مشددًا على أن "شعبنا ما زال متمسكًا بالإيمان والانفتاح، وبالرغبة في أن يبقى ​لبنان وطن الرسالة​ في المشرق".

وختم الراعي بالدعاء إلى أن "يهب الروح القدس مجتمعنا نفحة جديدة تُجدد في كل مواطن الطاقات وتنعش المسؤولية الوطنية".