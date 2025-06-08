وزارة الطاقة: مجلس الوزراء اعتمد مختبرات Bureau Veritas والصدي سيعتبر الحديث عن تلاعب بالعينات إخبارا يحيله على القضاء

اشار المكتب الإعلامي ل​وزير الطاقة والمياه​ جو الصدي، الى أن "أحد المواقع عرض تقريراً مصوراً بتاريخ 7-6-2025 يدعي فيه: التلاعب الممنهج بعينات النفط المستوردة الى لبنان والمُرسلة إلى مختبرات "​Bureau Veritas​"، استخدام بوليصة شحن مزورة تدعي ان الشحنة محملة من تركيا وليس من روسيا، مخالفة لآليات "السقف السعري" (​Price Cap​) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي".

واضاف في بيان، "لذا، قطعاً للطريق أمام أي معلومات خاطئة وتبديداً للشكوك، نعلن ان اعتماد مختبرات Bureau Veritas للتأكد من مطابقة شحنات الفيول المستوردة الى لبنان للمواصفات المعتمدة تمّ بناء على قرار صادر عن جسلة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020 الذي نصّ على: ضرورة الأخذ بعین الاعتبار شھادات النوعیة العائدة للشحن المستوردة من المشتقات النفطیة والصادرة عن شركات المراقبة العالمیة المعتمدة من جھة التحمیل. وضرورة أخذ عینات مماثلة من حمولة البواخر من شحن المشتقات النفطیة لدى وصولھا الى المیاه اللبنانیة من قبل شركات المراقبة المعتمدة رسمیاً لدى وزارة الطاقة والمیاه (وهي شركات إعتمدت قبل تولي الوزير الصديّ حقيبة الطاقة والمياه) وإرسالھا الى Bureau Veritas في دبي - الإمارات العربیة المتحدة لإجراء التحالیل المخبرية اللازمة علیھا وفقاً للأصول الفنیة، على أن تكون النفقات وأتعاب التحالیل المخبرية المترتبة على عاتق الجھات المستوردة بالكامل".

واوضح المكتب أن "العينات التي تؤخذ من لبنان تكون تحت إشراف الجمارك اللبنانية التي تعمد الى ختمها. والتقارير الاخيرة التي تسلمتها وزارة الطاقة والمياه من مختبرات Bureau Veritas تظهر ان هذه الشحنات المفرغة مطابقة للمواصفات"، مؤكدا أن "الصّدي سيعمد الى إعتبار المعلومات الواردة في التقرير إخباراً وسيحيله الى القضاء المختص".