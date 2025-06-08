المرشح الرئاسي الكولومبي خضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته برصاصتين في الرأس

خضع المرشح الرئاسي الكولومبي ​ميغيل أوريبي​ الذي تعرض لإطلاق نار في ​بوغوتا​ لعملية جراحية ناجحة بعدما نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة.

وذكر رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان لوسائل إعلام أن "أوريبي الذي تعرض لإطلاق نار أثناء مناسبة عامة على يد مشتبه به يبلغ 15 عاما تجاوز أول تدخل جراحي".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكولومبية أن عضوا في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية ومرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، أصيب بالرصاص بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية بشكل مفاجىء.

وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدمة سيارة قبل أن يحمله مجموعة من الاشخاص إلى داخل احدى السيارات المارة.

ونددت حكومة الرئيس غوستافو بيترو "بقوة" بالهجوم على أوريبي خلال مناسبة انتخابية غرب البلاد.