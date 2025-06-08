قاليباف: لا نقبل اتفاقًا أحادي الجانب دون رفع العقوبات وعلى الرئيس الأميركي تغيير نهجه

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن "لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا أحادي الجانب مفروض دون رفع العقوبات"، مشددًا على أن "إيران مستعدة لاتخاذ إجراءات بناء الثقة اللازمة لإثبات سلمية أنشطتها النووية، مع الحفاظ على التخصيب على أراضيها، مقابل رفع العقوبات".

وأضاف قاليباف، أن "على الرئيس الأميركي المتوهم أن يعلم أنه إذا كان يسعى إلى اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقاسم العمل مع الكيان الصهيوني وملاحقة أفكار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الفاشلة".