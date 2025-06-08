السيناتور الديمقراطي آدم شيف: استدعاء الحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن حاكمها أمر غير مسبوق ويزرع الفوضى

أكد السيناتور الديمقراطي آدم شيف، أن "استدعاء إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للحرس الوطني في كاليفورنيا دون إذن حاكمها أمر غير مسبوق"، معتبرا ان "استدعاء الحرس الوطني لتأجيج التوتر وزرع ال​فوضى​ وتصعيد الوضع".

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