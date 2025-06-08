حاكم كاليفورنيا: تحرك الحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحرس الوطني بكاليفورنيا لن يؤدي إلا لتصعيد التوترات

اشار حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ غافين نيوسوم الى أن "الحكومة الفيدرالية تتحرك للسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا ونشر 2000 جندي، هذا التحرك استفزازي عمدًا ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات"، مؤكدا أن "سلطات لوس أنجلوس قادرة على الحصول على ​الدعم الأمني​ فورًا. نحن على تنسيق وثيق مع المدينة والمقاطعة، ولا توجد حاجة غير ملباة حاليًا".

واضاف، "لقد خدم الحرس لوس أنجلوس بشكل مشرف طوال فترة التعافي. هذه مهمة خاطئة وستقوض ثقة الجمهور".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن "الحرس الوطني قام بعمل عظيم في لوس أنجلوس بعد يومين من العنف والاشتباكات والاضطرابات"، مشددا على انه "لن نتسامح مع الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي يقودها محرضون ومثيرو شغب مدفوعو الأجر في كثير من الأحيان".

واضاف :"من الآن فصاعدا لن يسمح بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات".

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت أن ترامب أمر السبت بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فدراليين ومتظاهرين احتجاجا على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.