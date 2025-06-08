الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران تنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية

دانت الخارجية الإيرانية بشدة "فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران".

واشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الى أن "العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي بالإضافة إلى كونها غير قانونية وتنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية، دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في أميركا ضد الشعب الإيراني".

وأكد بقائي أنه "مما لا شك فيه أن العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي صُممت وتُنفذ بهدف تصعيد الضغط على كل مواطن إيراني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ستزيد من عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن إيران وحقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الأطماع الأميركية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن "الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية".